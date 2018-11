Mazelen tast afweersysteem langdurig aan

Mazelen brengt het afweersysteem langdurige schade toe. Kinderen die de ziekte doormaken, blijven daarna nog lange tijd vatbaarder voor andere infectieziekten, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam.

In 2013, toen in Nederland een mazelenepidemie heerste, namen de onderzoekers bloedmonsters af bij kinderen uit de bevindelijk gereformeerde gemeenschap, zowel voor, tijdens als na het doormaken van de ziekte. Daaruit kwam naar voren dat het virus de geheugencellen van het afweersysteem had gedood en dat daardoor de immuniteit tegen infecties werd verzwakt. Dat effect blijkt maanden tot meerdere jaren te kunnen aanhouden.

De leider van het onderzoek, Rik de Swart, grijpt de uitkomst aan om te pleiten voor vaccinatie. „In Nederland is de kans gelukkig klein dat je door mazelen doodgaat, maar als de vaccinatiegraad verder daalt, zal de ziekte ook in Nederland weer vaker voorkomen. Door vaccinatie kunnen we mazelen terugdringen en wereldwijd veel ernstige ziekte en sterfte voorkomen.”

Wereldwijd sterven jaarlijks 85.000 mensen aan mazelen. Ook in Europa neemt het aantal gevallen van mazelen toe, door een teruglopend vertrouwen in de veiligheid en werkzaamheid van inentingen. Daarnaast onderschatten mensen de ernst van de ziekte, omdat ze die niet vaak meer om zich heen zien. Maar, zegt De Swart: „mazelen is geen onschuldige kinderziekte, maar een ernstige infectie van het afweersysteem en de luchtwegen die ook na het eerste herstel de afweer van de gastheer nog langdurig kan verzwakken.”

In Nederland worden kinderen twee keer ingeënt tegen mazelen, met 14 maanden en op 9-jarige leeftijd. Met name in streng religieuze kringen worden kinderen vaak niet gevaccineerd.