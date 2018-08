Mazelen rukken op in Europa

In Europa doen zich steeds meer gevallen van mazelen voor. Tijdens de eerste helft van 2018 kregen ruim 41.000 mensen de ziekte, 37 mensen overleden eraan. In heel 2017 waren er 24.000 ziektegevallen.

Er is duidelijk sprake van een opwaartse trend, zo signaleerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandag. In 2016 werden er namelijk slechts 5000 ziektegevallen gemeld.

De WHO roept de Europese landen dan ook op actie te ondernemen. Lees: te proberen de vaccinatiegraad te verhogen.

Speelt het probleem in heel Europa?

Ja en nee. Het zijn vooral Oost-Europese landen en de Balkan waar de ziekte opduikt.

Meer dan de helft van het aantal ziektegevallen (23.000) staat op rekening van Oekraïne. Servië telde 4945 gevallen van mazelen, Griekenland 2130, Georgië 1128.

Opvallend is wel het hoge aantal ziektegevallen in Frankrijk: 2579. In Nederland ging het om 22 besmettingen, tegen 17 vorig jaar.

Waarom neemt in Europa vooral het aantal gevallen van mazelen toe?

De oorzaken hiervan zijn divers. In Oost-Europese landen spelen waarschijnlijk factoren zoals een minder goed gestructureerde gezondheidszorg een belangrijke rol. In West-Europese landen zien deskundigen een daling van de vaccinatiegraad als belangrijkste oorzaak. Oorzaak is volgens hen nepnieuws op internet over de gevaren van vaccinatie.

De zogeheten BMR-prik tegen bof, mazelen en rodehond wordt op internet nog altijd in verband gebracht met een verhoogd risico op autisme. De Britse arts Andrew Wakefield publiceerde daarover in 1998. Intussen is dit verband in diverse studies weerlegd. Het onderzoek van Wakefield werd later frauduleus bevonden en zijn publicatie teruggetrokken.

Toch is de ruis niet geheel verdwenen blijkens informatie op onder meer de website van de Vereniging Kritisch Prikken. Daarin wordt een verband gelegd tussen de stijging van het aantal autismegevallen en het gebruik van stamcellijnen van geaborteerde menselijke foetussen bij de productie van het BMR-vaccin.

Daarnaast spelen in Nederland in reformatorische kring vanouds bezwaren tegen vaccinatie vanuit het besef dat het strijdig is met Gods voorzienigheid.

Hoe zit het wereldwijd met mazelen?

Vorig jaar oktober wees de WHO op een substantiële daling van het aantal sterfgevallen door mazelen sinds de eeuwwisseling. Stierven er in 2000 nog meer dan 550.000 mensen door de ziekte, in 2016 was dit volgens schattingen gedaald naar 90.000.

Sinds 2000 zijn er wereldwijd 5,5 miljard vaccinaties tegen mazelen verstrekt aan kinderen. Volgens de WHO heeft dit in de afgelopen achttien jaar naar schatting 20,4 miljoen mensenlevens gered.