Mazelen bij crèchekindje Leiden

Bij een kindje in Leiden is woensdag mazelen vastgesteld. Het kind, jonger dan 14 maanden en dus nog niet gevaccineerd, was in de tijd dat het ziek was naar een kinderdagverblijf in Leiden geweest. Voor de zekerheid is het kindje opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de GGD Hollands-Midden zijn er tot nu toe geen nieuwe gevallen gemeld.

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er in Nederland twintig patiënten met mazelen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit is meer dan in voorgaande jaren. In dezelfde periode in de jaren 2015 tot en met 2018 werden maximaal twee mazelenpatiënten gemeld.

De meeste patiënten die dit jaar werden gemeld, zijn in het buitenland besmet geraakt. De GGD vermoedt dat dit ook bij het Leidse kind het geval is, maar dat wordt nog uitgezocht.

In Nederland worden kinderen vanaf 14 maanden ingeënt volgens het Rijksvaccinatieprogramma. De laatste jaren loopt de vaccinatiegraad terug en gaan er stemmen op om inentingen verplicht te stellen.