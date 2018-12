May aangekomen bij Rutte

De Britse premier Theresa May is dinsdagochtend aangekomen bij het Catshuis in Den Haag voor een werkontbijt met premier Mark Rutte over de brexit. May wil vooral concessies op het het gebied van de Noord-Ierse grens.

De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, heeft al laten weten dat er niet opnieuw onderhandeld kan worden over het brexit-akkoord. Donderdag is er een ingelaste top van Europese leiders over de gerezen problemen. May verklaarde maandag dat de cruciale stemming in het Lagerhuis over het brexit-akkoord wordt uitgesteld omdat er onvoldoende steun is. In Europese hoofdsteden gaat ze proberen steun te vinden voor een aanpassing.

mayrutte

Rutte is de eerste Europese leider waar ze langsgaat. Nederland en Groot-Brittanniƫ hebben binnen de EU altijd nauw samen opgetrokken.