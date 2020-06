Maximumstraf voor neersteken van vrouw en dochter

De rechtbank in Den Haag heeft een 42-jarige man uit Alphen aan den Rijn donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 jaar en 4 maanden voor het neersteken van zijn vrouw en dochter. Dat is volgens de rechtbank de maximumstraf voor het misdrijf.

Op 28 mei vorig jaar stak de man na langlopende conflicten in het gezin zijn 32-jarige vrouw en 17-jarige dochter meerdere keren met een mes in de borst in hun flatwoning aan de Diamantstraat in Alphen aan den Rijn. Daarbij was ook zijn 15-jarige dochter aanwezig.

Alleen door acuut medisch ingrijpen hebben de slachtoffers het overleefd, stelt de rechtbank. De man zou in een gemoedsopwelling hebben gestoken. Daarom is volgens de rechtbank geen sprake van een moordpoging, maar van poging tot doodslag. De man zegt zich niet te kunnen herinneren wat er is gebeurd.