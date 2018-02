Maximale straf geëist voor doden ouders

Tegen de 14-jarige jongen uit het Friese dorp Katlijk die verdacht wordt van het doden van zijn ouders, is twaalf maanden jeugddetentie en jeugd-tbs geëist. Dat is de maximale straf die de kinderrechter aan minderjarigen in deze leeftijd kan opleggen.

De rechtszaak is donderdag achter gesloten deuren behandeld in de rechtbank in Noord-Nederland. Dat is gedaan omdat de jongen minderjarig is. De jongen heeft eerder al toegegeven dat hij eind september zijn ouders met een mes om het leven heeft gebracht.

De man en vrouw (62 en 63 jaar) werden dood gevonden in Katlijk. De slachtoffers hadden drie zoons. De 14-jarige verdachte is de jongste. Het gezin was niet in beeld bij hulpverleningsinstanties. Het OM meldt terughoudend te zijn met het verstrekken van informatie over de feiten en persoonlijke omstandigheden van de verdachte, omdat hij nog zo jong is.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak, dat gebeurt wel openbaar.