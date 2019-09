Maximale beveiliging rond rechtszaak Marengo

De moord op advocaat Derk Wiersum woensdagmorgen heeft de seinen bij politie en justitie op rood gezet. Betrokkenen bij de rechtszaak tegen Ridouan Taghi, van officieren van justitie en rechters tot advocaten, worden extra beveiligd.

Fred Westerbeke, hoofdofficier van het landelijk parket van het openbaar ministerie, maakte woensdagavond in tv-programma Nieuwsuur bekend dat er maatregelen worden genomen voor de bescherming van officieren van justitie en rechters die betrokken zijn bij de rechtszaak tegen de bende van het criminele kopstuk Ridouan Taghi, de zaak Marengo. Vermoedelijk gaf T. de opdracht tot de moord op advocaat Derk Wiersum.

Met Wiersum, die een kroongetuige in de zaak Marengo bijstond, was gesproken over zijn veiligheid, maar er waren geen aanwijzingen dat er een aanslag op zijn leven zou worden gepleegd. Daarom waren er voor Wiersum geen veiligheidsmaatregelen genomen die verder gingen dan de gebruikelijke bescherming die alle betrokkenen in deze zaak krijgen.

Westerbeke zei dat betrokkenheid van de bende van Taghi „het belangrijkste scenario” is waar het OM van uitgaat in het onderzoek naar de moord op Wiersum.

Minister Ferd Grapperhaus kondigde eerder op de dag de oprichting aan van een speciaal team van politie en het openbaar ministerie, onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het is niet uitgesloten dat het team ook gaat kijken naar de veiligheid van misdaadjournalisten die over de zaak berichten, of andere groepen, lichtte een woordvoerder van het ministerie toe.

Wiersum vertegenwoordigde Nabil B., een kroongetuige in een onderzoek naar een reeks liquidaties. Deze moorden zouden het werk zijn van een bende onder leiding van Taghi.

Johan Rijlaarsdam, deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, sprak donderdagmorgen met met minister Ferd Grapperhaus naar aanleiding van de liquidatie van Wiersum.

De minister van Justitie en Veiligheid noemde de moord woensdag een „aanslag op de rechtsstaat. De georganiseerde misdaad is wéér een grens overgegaan. Ik begrijp de schok en emoties bij officieren en rechters heel goed.” Wiersum is op een „schofterige manier vermoord.”

