„Maximaal 70 km/uur op verbrede rondweg Veenendaal-Oost”

De Rondweg-Oost in Veenendaal, bekend als verkeersknelpunt, wordt verbreed tot tweemaal twee rijstroken en ingericht als een stedelijke weg met een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Dat stellen Gedeputeerde Staten van Utrecht voor aan Provinciale Staten.

Afgelopen zomer stemden de Staten al in met de verbreding als „voorkeursvariant”. Die moet een einde maken aan de files die geregeld op de rondweg voorkomen. De weg voert vanaf de afslag Veenendaal-Oost van rijksweg A12 richting Rhenen. In een motie werd GS gevraagd verlaging van de maximumsnelheid te onderzoeken. De gemeente Veenendaal en omwonenden wensten eveneens een lagere snelheid. De motie noemde specifiek 60 kilometer per uur, maar liet ruimte voor andere maximumsnelheden.

Tot de plannen behoort een ongelijkvloerse kruising bij de entree van de nieuwbouwwijk Veenendaal-Oost. Het verkeer van en naar deze wijk is vrijwel geheel op de rondweg aangewezen. In Oost worden uiteindelijk circa 3200 woningen gebouwd. Daarvan is nog niet de helft gerealiseerd. Toch valt het voor wijkbewoners door filevorming al vaak niet mee om vanuit de wijk de drukke rondweg te bereiken.

De ongelijkvloerse kruising bevordert volgens provincie en gemeente doorstroming en verkeersveiligheid. Verkeersstromen worden ontkoppeld: enerzijds het doorgaande verkeer op de rondweg, anderzijds het verkeer tussen Oost en het centrum van Veenendaal.

De reconstructie kost in totaal 59 miljoen euro, waaronder 22 miljoen voor de ongelijkvloerse kruising. Van de gemeente Veenendaal wordt verwacht dat ze, deels indirect via de regio FoodValley, 8,75 miljoen bijdraagt. De provincie investeert het resterende bedrag. Provinciale Staten beslissen volgende maand.