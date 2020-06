Maximaal 500 demonstranten bij antiracisme-betoging Arnhem

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem staat maximaal vijfhonderd demonstranten toe bij een antiracisme-betoging donderdagmiddag in zijn stad. Hij gaat uit van een vreedzame bijeenkomst, maar zal ingrijpen als de betoging toch te massaal wordt, laat hij via een woordvoerder weten.

Marcouch wil niet dat er in Arnhem „toestanden ontstaan zoals op de Dam in Amsterdam”. Hij rekent daarvoor op de verantwoordelijkheid van de organisatie en de demonstranten. Marcouch roept deelnemers op om te luisteren naar openbare ordediensten, als het nodig is. Hij vindt het recht om te demonstreren belangrijk, maar de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus ook, aldus zijn woordvoerder.

De organisatie raadt mensen van buiten Arnhem af om te komen. In het nabijgelegen Nijmegen is bijvoorbeeld vrijdag eenzelfde demonstratie.

De demonstratie heeft plaats op de Markt in Arnhem. Daar is politietoezicht. Op het plein worden stippen aangebracht, zodat mensen op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen blijven. Dragen van een mondkapje is verplicht. Wie zonder mondkapje komt wordt weggestuurd. Voorafgaand aan de betoging worden in het Arnhemse centrum stoepkrijttekeningen gemaakt tegen racistisch geweld.