Maximaal 25 tractoren op de Dam toegestaan

Boeren die volgende maand willen protesteren op de Amsterdamse Dam mogen met maximaal 25 tractoren naar de binnenstad komen. Dat heeft burgemeester Femke Halsema maandag aan de organisator, boerenactiegroep Agractie, laten weten.

De groep wil die vrijdag 13 december brunchen op de Dam, met boeren burgers en bestuurders. Met de actie willen de boeren aandacht vragen voor de stikstofkwestie en „de kwaliteit van het Nederlandse voedsel met een lage milieubelasting helder onder de aandacht brengen”.

De burgemeester zegt het protest te ondersteunen maar wil een herhaling van de gebeurtenissen tijdens een eerder boerenprotest in Den Haag voorkomen. Het werd een chaotische situatie in die stad toen boeren met veel meer tractoren naar het Malieveld kwamen dan was afgesproken. Er werden dingen vernield en er was op momenten een grimmige sfeer.

Boeren met trekkers bij het Catshuis

Halsema stelt nog een aantal andere voorwaarden. Bijvoorbeeld dat het meebrengen of bezitten van alcohol op de demonstratielocatie niet is toegestaan en dat het Nationaal Monument op de Dam met rust moet worden gelaten: er mogen geen objecten aan of op worden geplaatst.