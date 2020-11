Maximaal 20 boa’s in Amsterdam krijgen korte wapenstok in proef

In Amsterdam worden maximaal twintig buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) uitgerust met de korte wapenstok tijdens een proef waaraan de stad meedoet. De pilot wordt in de hoofdstad waarschijnlijk gedaan ergens in de eerste drie maanden van volgend jaar. Dat heeft het stadsbestuur woensdag laten weten aan de gemeenteraad.

Eerder deze maand werd bekend dat Amsterdam een van tien gemeenten is waar de proef met de korte wapenstok voor boa’s wordt gehouden. De negen andere gemeenten zijn Alkmaar, Capelle aan den IJssel, Hoorn, Leeuwarden, Valkenburg aan de Geul, Velsen, Zandvoort, Zoetermeer en Zuidwest-Friesland. Er hadden zich in totaal 22 gemeenten ingeschreven voor de pilot.

Het Amsterdamse stadsbestuur zegt dat de pilot vanaf begin 2022 geëvalueerd zal worden. Als de proef goed verloopt, wil dat nog niet zeggen dat Amsterdam alle boa’s het wapen gaat geven, benadrukt het bestuur. De pilot wordt voornamelijk gehouden in het centrum van de stad, omdat daar het meest sprake is van geweld en agressie tegen boa’s.

Het gebruik van de stok is in de pilot aan regels gebonden. De boa mag deze alleen gebruiken in geval van (dreiging van) ernstig fysiek geweld tegen hem of haar. Het doel is de belager op afstand te houden. Boa’s die aan de pilot gaan meedoen, krijgen geweldsinstructies en trainingen.

Vakbond BOA ACP en de Nederlandse Boa Bond willen graag zo snel mogelijk dat boa’s een wapenstok krijgen, omdat volgens hen de agressie tegen handhavers in deze coronatijd verder toeneemt.