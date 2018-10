Maurits van Van Mierevelt weer te zien

Een portret dat Michiel Jansz. van Mierevelt in 1607 maakte van prins Maurits van Oranje (1567-1625) is terug in Museum Rotterdam. Het schilderij werd er in 1970 ontvreemd, maar is daar dit weekeinde weer voor publiek te zien.

Museum Rotterdam kocht het schilderij in 1960 bij een kunsthandel en had er tien jaar lol van, tot de diefstal. Het portret was spoorloos tot het in de lente opdook bij een veilinghuis in Middelburg. Het museum schakelde het speciale politieteam kunst- en antiekcriminaliteit in, dat vaststelde dat de particulier die het had geërfd en het wilde laten veilen, niets te maken had met de diefstal. Hij droeg het bovendien tegen vindersloon over aan het museum, een percentage van het bedrag dat het veilinghuis aanvankelijk dacht te krijgen. Dat was rond de 5000 euro, maar daarbij werd toen nog uitgegaan dat het een schilderij Van Mierevelts omgeving was of een kopie. Inmiddels staat wel vast dat het een echte Van Mierevelt (1566 - 1641) is, aldus het museum.

Het schilderij van de Delftenaar is vooralsnog maar twee dagen te bewonderen omdat het gerestaureerd moet worden, ook al is het er niet heel slecht aan toe. Met name het vernis is vies. Ook krijgt het een nieuwe, ebbenhouten lijst.