Maurice de Hond na blokkade terug op LinkedIn

De blokkade op het account van Maurice de Hond op het sociale medium LinkedIn is opgeheven. Dat heeft de opiniepeiler laten weten. Zijn account werd vorige week geblokkeerd, hij kreeg van LinkedIn de mededeling dat hij tegen de gebruiksvoorwaarden van het platform had gezondigd.

Na een „constructief gesprek” tussen De Hond en LinkedIn is het account weer in de lucht. In een verklaring van het dochterbedrijf van Microsoft staat onder meer: „Maurice heeft inhoud gedeeld die wij hebben beoordeeld en die in strijd is bevonden met onze policy, dat geen bijdragen zijn toegestaan die rechtstreeks in tegenspraak zijn met de richtlijnen van vooraanstaande wereldwijde gezondheidsorganisaties en volksgezondheid autoriteiten.”

De opiniepeiler had op LinkedIn en andere sociale media onder meer links naar stukken op zijn website geplaatst waarin hij kritisch is over het coronabeleid van het kabinet. De Hond bepleit meer aandacht voor ventilatie om verspreiding van het virus via aerosolen, kleine druppeltjes, te voorkomen. Hij laat in reactie op de verklaring weten „vanaf nu net zo scherp en duidelijk” te blijven in zijn conclusies. „Duidelijk voor u, maar dusdanig dat ze hopelijk wel binnen die policies blijven.”