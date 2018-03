Matthäus-Passion integraal op tv met terugblik

Voor het eerst in lange tijd zendt de NTR op Goede Vrijdag weer een integrale uitvoering uit van de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach. Te zien is de uitvoering van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven, die enkele uren eerder die dag ten gehore wordt gebracht in de Grote Kerk in Naarden.

De Matthäus-Passion op Goede Vrijdag in Naarden is het hoogtepunt van de jaarlijkse tournee van de Nederlandse Bachvereniging. Dit keer neemt dirigent Van Veldhoven na 35 jaar afscheid als artistiek leider. In de uitzending blikt hij samen met presentator Paul Witteman terug op zijn jaren in die functie.

Jos van Veldhoven dirigeert op Goede Vrijdag koor en orkest van de Nederlandse Bachvereniging en het Kampen Boys Choir. De uitzending is op vrijdag 30 maart om 18.55 uur op NPO 2.