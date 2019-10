Een matroos op een Nederlands containerschip is woensdag overleden in de haven van de Britse stad Ipswich. Volgens lokale media was de man slachtoffer van een ongeluk tijdens het aanleggen van het schip, de Damsterdijk uit Groningen. Hij raakte zwaargewond aan zijn benen en overleed in het ziekenhuis.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat in Ipswich een verkennend onderzoek doen naar het ongeval.