Matena brengt Kronkels Carmiggelt in beeld

Striptekenaar Dick Matena maakt een beeldbewerking van een aantal Kronkels, de cursiefjes die Simon Carmiggelt (1913-1987) onder het pseudoniem Kronkel schreef voor Het Parool. Het boekje met de Kronkels als stripverhaaltjes verschijnt in november bij de Arbeiderspers. De selectie moet nog worden gemaakt.

Carmiggelt publiceerde zijn Kronkels tussen 1946 en 1982 in genoemde krant. De bundels ervan vlogen in het hele land over de toonbanken, zeker nadat ze nog bekender waren geworden door zijn eigen, zeer geslaagde voordrachten ervan op de televisie.De naam Kronkel had hij overgenomen van een ‘onserieuze worm’ uit een kinderfeuilleton.

De gelauwerde Matena (75) trok al flinke belangstelling met zijn beeldbewerkingen van onder meer De avonden van Gerard Reve, Kort Amerikaans van Jan Wolkers en Kaas van Willem Elsschot.