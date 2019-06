‘Massamoorden Indonesië mogen niet verjaren’

De massamoorden, martelingen en ander extreem geweld die Nederlandse militairen pleegden tegen inwoners van voormalig Nederlands-Indië, is van zo’n uitzonderlijkheid dat er geen sprake mag en kan zijn van verjaring. Dat betoogden advocaten van enkele - inmiddels bejaarde - kinderen van mannen die in de jaren veertig standrechtelijk zijn geëxecuteerd, donderdag voor het gerechtshof in Den Haag.

Nadat weduwen in Rawagede op Java in 2011 gelijk hadden gekregen van de rechtbank, maakte Nederland excuses voor het bloedbad en kwam er een compensatieregeling. Die gold alleen voor weduwen en niet voor de kinderen van honderden slachtoffers, ook van andere massa-executies zoals in Zuid-Sulawesi. Bijna zestig weduwen deden een beroep op de regeling, waarvan er negentien zijn toegewezen, zei de landsadvocate.

De afgelopen jaren hebben zich volgens haar bijna vijfhonderd nakomelingen gemeld met een compensatieverzoek. De Staat voelt zich overvallen door al deze procedures die eraan komen. Bovendien vindt de Staat uit principe dat de rechtbank ten onrechte voorbij is gegaan aan de verjaring.