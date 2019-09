Massale toeloop naar luchtlandingen Ede

De herdenking van de luchtlandingen uit 1944 op de Ginkelse Heide bij Ede heeft zaterdag ongeveer 100.000 bezoekers getrokken. Volgens de gemeente Ede speelden het 75-jarige jubileum, het bezoek van de Britse kroonprins Charles en prinses Beatrix en het mooie weer een grote rol. De massale toeloop veroorzaakte wel de hele dag heel veel verkeersproblemen, zodat Ede en de politie al snel opriepen om niet meer naar de hei te komen.

De luchtlandingen maakten in 1944 deel uit de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden. De manschappen die bij Ede landden moesten de brug over de Rijn in Arnhem veroveren op de Duitsers, maar dat mislukte. Daardoor moest Nederland boven de grote rivieren nog tot in 1945 wachten op de bevrijding.

Prins Charles en prinses Beatrix legden op de hei een krans voor de gesneuvelden uit 1944. Dat deed ook John Jeffries, een 96-jarige veteraan die destijds ook op de hei landde. Een andere veteraan maakte zaterdag een tandemsprong uit een van de historische vliegtuigen. In totaal sprongen er zaterdag ruim duizend militairen uit tal van landen.

Charles bezocht zaterdag ook de Eusebiuskerk in Arnhem, die in de oorlog in puin werd geschoten. De prins droeg ooit nog aan restauratie van de kerk bij door er in eigen kring 60.000 euro voor in te zamelen.

Aansluitend ging hij naar Driel om de herdenking bij te wonen van het Poolse regiment dat daar in 1944 landde. Dat hij daar was is bijzonder, omdat de Britten de Polen lang de schuld hebben gegeven van het verliezen van de slag. Pas na ruim 50 jaar kregen de Polen eerherstel. In 2006 ontving het regiment van Nederland een Militaire Willems-Orde.

De Britse kroonprins besloot zijn bezoek aan de regio in de cockpit van een nagebouwd houten zweefvliegtuig dat tijdelijk in Oosterbeek is te zien. Hij zat samen met Airborne-veteraan Frank Ashley achter het stuur van de zogenoemde Horsa Glider. Ashley bestuurde in 1944 zelf zo’n zweefvliegtuig en gaf de prins uitgebreid uitleg.

Ook in Arnhem, Driel en Oosterbeek stonden de mensen rijen dik langs de kant van de weg om Charles te zien en mogelijk een hand te geven.