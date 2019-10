Massale schadeclaim door verbod op stint

Stint-eigenaren bereiden een massale schadeclaim voor tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het departement wist volgens hen al bij de introductie van de elektrische bolderkar dat die niet voldeed aan de eisen en zou daardoor onzorgvuldig hebben gehandeld.

De stint-eigenaren, veelal kinderdagverblijven, willen 3000 euro voor de aanpassingen die ze aan hun stint moeten laten doen en voor het vervangend vervoer dat ze hebben moeten regelen, circa 6000 euro per stint per jaar.

Het initiatief van de massaclaim komt van een groot kinderdagverblijf in het noorden van het land, dat zich laat vertegenwoordigen door een advocatenkantoor in Leeuwarden. Het doel is om in de laatste drie maanden van het jaar zeker een derde van de stint-eigenaren achter de claim te krijgen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert woensdag een rapport over hoe bijzondere voertuigen worden toegelaten op de weg. Door een botsing van een trein tegen een stint kwamen vorig jaar vier kinderen om het leven. Daarop begon de OVV met het onderzoek.