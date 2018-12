Masmeijer: alles is verteld

Voormalig tv-presentator Frank Masmeijer heeft donderdag geweigerd vragen te beantwoorden van de verdediging van de medeverdachten in de grote cocaïnesmokkelzaak waarvoor hij terechtstaat. „Ik wil niet weer aan de schandpaal worden genageld. Over mijn rol heb ik alles verteld. Alles is uitgelegd. Ik heb er niks aan toe te voegen”, zei hij in een korte verklaring bij het hof van beroep in Antwerpen.

Masmeijer maakte van de gelegenheid wel gebruik om zich te beklagen over de publicatie in de pers van een ‘afschuwelijke’ foto die is gemaakt nadat hij was mishandeld. Vermoedelijk omdat hij er niet in was geslaagd om een partij van 467 kilo cocaïne uit de haven van Antwerpen te smokkelen, werd hij in elkaar geslagen. „Ik hoop dat mijn familie het beeld niet heeft gezien. Het is schaamteloos en mensonterend”, zei hij.

Na zijn verklaring werd de gevallen showmaster weer geboeid en afgevoerd naar zijn cel.

Bij de behandeling van zijn hoger beroep tegen acht jaar celstraf bekende Frank Masmeijer eind november zijn rol bij een poging om 467 kilo cocaïne uit de haven van Antwerpen te smokkelen. De bekentenis leverde vragen op bij de advocaten van zijn medeverdachten die menen dat zijn verhaal rammelt. Zij hoopten op antwoorden, die de oud-presentator als verdachte niet verplicht is te geven.

Advocaat Mounir Souidi van de verdachte die Masmeijer heeft aangewezen als degene die hem ernstig mishandelde, reageerde teleurgesteld op de weigering. „Hij is niet verplicht om te antwoorden. Maar als je schoon schip wilt maken en het hof vraagt om een milde behandeling, moet je ook met antwoorden komen. Ik vind het niet netjes van hem”, zei hij.

In hoger beroep is tegen Frank Masmeijer acht jaar cel geëist. Tijdens het hoger beroep gaf hij toe dat hij een ‘zeer beperkte’ rol heeft gespeeld als bemiddelaar. Masmeijer houdt vol dat hij niets heeft verdiend aan de cokesmokkel en er amper iets over wist.

Wanneer het hof uitspraak doet, is nog niet bekend.