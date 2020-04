Martini Ziekenhuis Groningen zwaait eerste coronapatiënt uit

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft vrijdag zijn eerste coronapatiënt ontslagen van de intensive care. Jan Goossens uit Breda lag sinds zaterdag 21 maart op de ic in Groningen. Hij was de eerste patiënt met het coronavirus die op de ic in Groningen terechtkwam en ook de eerste die weer mocht vertrekken. De man is uitgezwaaid door het zorgpersoneel, zo is te zien op de website van het ziekenhuis.

De patiënt ging met de ambulance terug naar Breda, waar hij nog een tijdje op een verpleegafdeling van een ziekenhuis wordt verzorgd.

Hij mocht tijdens het ic-verblijf geen bezoek hebben van zijn vrouw en drie kinderen vanwege de risico’s op verspreiding van het coronavirus. Wel was er telefonisch contact. „Daar zijn we de artsen en de verpleegkundigen van het Martini Ziekenhuis zo dankbaar voor”, vertelt zijn zoon Michiel. „Dit contact maakte het dragelijk dat we niet bij mijn vader konden zijn. Via de telefoon heb ik dagelijks een verhaal voorgelezen en we speelden muziek voor hem. Niks was te veel.”