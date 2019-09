Martin Sitalsing terug als politiechef

Martin Sitalsing wordt de nieuwe baas van de eenheid Midden-Nederland, die actief is in de provincies Utrecht en Flevoland en in het Gooi. Sitalsing vertrok in 2012 na 27 jaar bij de politie, omdat hij niet de leiding kreeg over een van de elf eenheden van de nieuwe Nationale Politie. Hij is nu nog voorzitter van de raad van bestuur van Lentis, een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg in Groningen.

Landelijk korpschef Erik Akerboom zegt blij te zijn met de terugkeer van Sitalsing. Die heeft volgens hem „een schat aan ervaring: operationeel, bestuurlijk én als leidinggevende. Hij is maatschappelijk zeer betrokken en gaat ook ongemakkelijke vraagstukken binnen de politie niet uit de weg.”

Sitalsing was voor de reorganisatie van de politie plaatsvervangend korpschef in Friesland en korpschef in Twente.