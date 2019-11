Martien R. in verband gebracht met liquidaties

De 48-jarige Martien R. uit Oijen geldt als kopstuk van de beruchte Brabantse familie R. en werd in verband gebracht met een aantal liquidaties. R. werd vorige week aangehouden in Oss op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie, het bezit van vuurwapens en grootschalige drugshandel. In het kader van dat onderzoek werd toen dagenlang een woonwagenkamp in Oss doorzocht en is donderdag een doorzoeking van een kamp in Lith begonnen.

R. werd afgelopen winter nog genoemd als mogelijke opdrachtgever van de moordpoging op de criminele weduwe Bianca van der H. uit Oss, maar daarvoor was onvoldoende bewijs. Marco F. werd in februari veroordeeld voor de moordpoging en kreeg twaalf jaar cel en tbs.

Op Van der H. werden in vier jaar tijd direct en indirect vijf aanslagen gepleegd. Zij was de vriendin van Hans van Geenen, die in 2008 werd gedood bij een schietpartij op de A73 tussen Venlo en Nijmegen, vermoedelijk wegens een conflict in het drugsmilieu. Zelf zat ze ook in de hennepteelt en ze is veroordeeld voor wapenbezit.

R. heeft zelf een relatie gehad met Van der H. en zat lange tijd vast voor de aanslag met machinegeweren op Hans van Geenen. De rechtbank veroordeelde hem tot 23 jaar cel voor de moord maar het gerechtshof sprak hem in 2012 vrij.