Marten Toonder krijgt plein in Rotterdam

Striptekenaar en -schrijver Marten Toonder krijgt een plein in Rotterdam, waar hij in 1912 werd geboren. Het gaat om een plein bij station Blaak en de Markthal. De geestelijke vader van Olivier B. Bommel en Tom Poes wordt op dat plein al geëerd met een ’ode’ in de vorm van een obelisk met Tom Poes tronend bovenop, zoals het een kat betaamt.

Toonder werd vooral geprezen om de combinatie van talent voor beeld èn tekst. Hij verrijkte de taal met een term als minkukel en de uitdrukking ,,een eenvoudige, doch voedzame maaltijd’.

Het hem erende Rotterdam bleef hij overigens niet trouw. Medio jaren zestig verhuisde hij naar Ierland, om pas tientallen jaren later terug te keren naar ons land, waar hij in 2005 overleed.