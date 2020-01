Marsleider Vierdaagse: prijsverhoging zuur maar noodzakelijk

Dat deelnemen aan de Vierdaagse in Nijmegen dit jaar duurder wordt, noemt de marsleider van het evenement, Henny Sackers, „zuur maar noodzakelijk”. Hij zegt dat dinsdag in een interview met dagblad De Gelderlander.

„Het is erg zuur dat er al twee keer onder mijn verantwoordelijkheid een forse prijsverhoging doorgevoerd moet worden. Dat doet pijn, omdat we willen dat in principe iedereen mee moet kunnen doen. Het is wel noodzakelijk om onze toekomst te garanderen. We maken echt geen winst, maar willen wel quitte spelen”, zegt hij tegen de krant.

Afgelopen maandag werd bekend dat het inschrijfgeld stijgt naar 100 euro, van 84 euro in 2019.

Volgens Sackers worden directe kosten zoals voor dranghekken en tentenbouwers steeds hoger. Ook wil hij een financiële buffer opbouwen, zodat de organisatie tegenvallers kan opvangen zoals een afgelasting.