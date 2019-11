Marsen, kettingen en ‘die-in’ voor klimaat

Scholieren, studenten en anderen die meer actie eisen tegen klimaatverandering gaan vrijdag weer wereldwijd actievoeren. Ook in zo’n twintig steden in Nederland, waaronder Amsterdam, Den Haag en Utrecht, staan acties gepland. De meeste zijn georganiseerd door scholieren die zich bij de beweging Fridays for Future (FFF) hebben aangesloten.

„Wij zullen niet stoppen tot er echte politieke actie wordt ondernomen om verdere opwarming te voorkomen”, stelt FFF. Ook andere milieuorganisaties steunen de ‘klimaatstaking’, die voorafgaat aan de COP25, de VN-Klimaatconferentie die maandag begint in Madrid.

In de meeste steden worden marsen gehouden, al dan niet in stilte. Vanaf de Dam in Amsterdam start om 19.00 uur een lichtjesmars.

In Maastricht koppelen demonstranten van Students for Climate hun klimaatactie aan ‘black friday’. Ze willen vanaf winkelcentrum Mosae Forum een menselijke keten vormen „om het bewustzijn te vergroten over wat consumentisme inhoudt voor onze planeet en om van industrieën en bedrijven te eisen dat ze hun manier van produceren en verkopen veranderen.”

Scholieren organiseren in Den Haag een sit-in op het Plein. In Hoorn houden ze een variant daarop: daar is onder de noemer ‘die-in’ een herdenking voor mensen die zijn omgekomen door de gevolgen van klimaatverandering.

De acties zijn deze keer meer verdeeld over het land dan bij de grote ‘klimaatstaking’ van eind september. Toen namen naar schatting zo’n 35.000 mensen deel aan een protestmars door Den Haag.