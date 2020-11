Mars voor het Leven dit keer in klein formaat

Van grote getallen moet de Mars voor het Leven het dit jaar niet hebben. De stille betoging slankt af van 10.000 naar 50 demonstranten.

Ademloos keken automobilisten, winkelend publiek en andere passanten toe naar de stille stroom waar geen einde aan leek te komen. Zo’n 10.000 mensen trokken de afgelopen jaren door Den Haag of Utrecht om op te komen voor het ongeboren leven. Door de coronacrisis moet de Mars voor het Leven fors inkrimpen. Met vijftig mensen wil de organisatie zaterdag toch het prolifegeluid te laten klinken.

Mars voor het Leven live op rd.nl

Die vijftig zullen zich opstellen –met 1,5 meter afstand– langs de Hofvijver in Den Haag. Daar blijven ze stil staan, want de gemeente wil vanwege de coronaregels niet dat de mensen van de mars door de stad gaan lopen. Hun boodschap zullen de demonstranten met borden duidelijk maken.

Ervaringsdeskundige

De Mars voor het Leven begon in 1995 met pakweg vijftien stille betogers, maar groeide de afgelopen jaren uit tot een groots evenement. In 2012 liepen duizend mensen mee, vier jaar later zo’n 5000 en vanaf 2017 trok de mars ruim 10.000 deelnemers.

De organisatie roept haar achterban dit jaar op om niet naar de hofstad te komen, maar thuis de interactieve livestream te bekijken. Die wordt tussen 11.00 en 12.30 uur uitgezonden vanuit perscentrum Nieuwspoort en schakelt geregeld over naar de demonstratie bij de Hofvijver.

Tijdens de uitzending spreken onder anderen SGP-leider Kees van der Staaij, ChristenUnieraadslid Don Ceder uit Amsterdam, een huisarts en medewerkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging en Schreeuw om Leven. Ook is er een bijdrage van ervaringsdeskundige Deborah, die deze week figureert in reclamespotjes bij de publieke omroep, op sociale media en in landelijke kranten.

De livestream is zaterdag vanaf 11.00 uur te volgen via rd.nl/marsvoorhetleven2020.