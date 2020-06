Mars van Curaçaose vuilnismannen tegen bezuinigingen

Een groep van enkele honderden vuilnismannen op Curaçao is woensdagochtend (lokale tijd) aan een mars begonnen naar Fort Amsterdam in Punda, waar de regering zetelt. De boze medewerkers van vuilverwerkingsbedrijf Selikor zijn het niet eens dat er 12,5 procent op hun arbeidsvoorwaarden gaat worden gekort.

Ze roepen anderen op om zich bij de actie aan te sluiten. De politie heeft de weg afgezet waarop de demonstranten lopen zodat er geen autoverkeer mogelijk is. Langs de kant worden de demonstranten van water voorzien.

Curaçao heeft net als Aruba en Sint Maarten leningen gekregen van Nederland om de gevolgen van coronacrisis op te vangen. Eén van de voorwaarden daarbij is een bezuiniging bij ambtenaren en bij werknemers van overheids-nv’s.

Eerder op de woensdagochtend hield de grootste vakbond van Curaçao, ABVO, een vergadering onder werktijd over dit onderwerp. Tijdens die vergadering stemden werknemers van overheids-nv’s in grote meerderheid tegen de korting. Daarna ontstond de mars over een afstand van zo’n tien kilometer.