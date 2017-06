Marokkaanse vrouwen protesteren in Amsterdam

Zo’n tweehonderd mensen, van wie de meesten Marokkaanse vrouwen, hebben zondag in Amsterdam gedemonstreerd tegen de schending van mensenrechten in de Noord-Marokkaanse regio Rif. Ze eisten onder meer de vrijlating van politieke gevangenen en riepen op tot solidariteit met de vrouwen uit het gebied.

De betoging begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Er waren toespraken van onder meer Amnesty International, meldde de organisatie.

De laatste tijd zijn er vaker demonstraties van Marokkaanse Nederlanders tegen het onrecht in de Rif. Zo waren zaterdag in Amsterdam ook al enkele honderden betogers op de been.

In Noord-Marokko protesteren inwoners al maanden voor sociale rechtvaardigheid en tegen corruptie. Honderden demonstranten zijn daar opgepakt.