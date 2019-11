Marokkaan mag niet na 50 jaar worden uitgezet

Een Marokkaanse man die al bijna vijftig jaar in Nederland verblijft, mag na een veroordeling niet worden uitgezet. De rechtbank in Groningen oordeelde dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn verblijfsvergunning niet mag intrekken, omdat dat disproportioneel is.

De man kwam als 4-jarige naar Nederland. Hij zit momenteel een gevangenisstraf uit van zes jaar en vier maanden, wegens twee verkrachtingen, poging doodslag en drie inbraken. De IND trok na zijn veroordeling de verblijfsvergunning in, maar daartegen ging de man in beroep.

De rechtbank stelt dat er geen eerlijke balans is gevonden tussen de belangen van de Marokkaan en het landsbelang en vernietigt daarom het IND-besluit.