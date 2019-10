Marnix Norder weg als voorzitter Aedes

Marnix Norder vertrekt op 1 januari als voorzitter van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. De groei van zijn eigen bedrijf maakt de combinatie van twee banen voor hem niet langer mogelijk.

Marnix Norder (54) is sinds 1 januari 2017 voorzitter van Aedes. Daarnaast is Norder sinds 2014 mede-eigenaar van een onderneming die werkt aan betaalbaar wonen door particulieren te ondersteunen bij zelfbouw en transformatie van gebouwen. De groei van dit bedrijf betekent voor Norder een toenemende werkbelasting en is aanleiding voor zijn besluit nu te stoppen met zijn voorzitterschap.

Aedes gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter.