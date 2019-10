Marktplaats haalt exotenadvertenties offline

Marktplaats heeft woensdag vier advertenties verwijderd waarin in Nederland verboden exotische plant- en diersoorten te koop werden aangeboden. Aanleiding was een bericht van de organisatie Stop Invasieve Exoten. Deze groep had op 6 oktober al melding gedaan bij Marktplaats, maar daar werd toen niets mee gedaan.

Het gaat om soorten die op de Unielijst van de EU-Verordening Invasieve Uitheemse Soorten staan, zoals zonnebaarzen, geelwangschildpadden en de plant mammoetblad.

„Wij hebben op 6 oktober van twee advertenties een melding gekregen, van de andere twee niet”, zegt een woordvoerder van Marktplaats. „Alle advertenties zijn nu offline gehaald. We gaan onderzoeken waarom er niets met de meldingen is gedaan en waarom het zo lang heeft geduurd.”

Stop Invasieve Exoten is verbaasd over de reactie van Marktplaats. „Het is jammer dat dit niet eerder gebeurt, wij hebben bij de meldingen uitgelegd wat er niet klopte. Daarna hebben wij nooit meer wat gehoord.”