Markthal-huurders krijgen gelijk van rechter

Ruim twintig huurders van de Markthal in Rotterdam hebben van de rechter gelijk gekregen. Eigenaar Klépierre rekent te veel servicekosten aan de ondernemers, zo oordeelt de rechter. Klépierre moet deze kosten, die twee keer zo hoog waren dan voorgespiegeld, nu deels terugbetalen of kwijtschelden aan de ondernemers van het enorme gebouw in Rotterdam. De servicekosten bedroegen bij de opening in 2014 op ruim 6000 euro per unit per jaar.

Volgens de kantonrechter heeft Klépierre huurders verkeerd voorgelicht over de servicekosten. Deze waren variabel, maar dat was niet verteld. Het Franse bedrijf zegt veel meer geld dan voorzien uit te geven aan schoonmaak en beveiliging omdat er veel meer bezoekers komen dan verwacht.

De Markthal in Rotterdam opende op 1 oktober 2014 de deuren. Het iconische gebouw trekt jaarlijks acht miljoen bezoekers.