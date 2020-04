Markten in Dordrecht en omgeving mogen weer open

In Dordrecht en omliggende gemeenten mogen de markten weer openen. Dat staat in de nieuwe noodverordening van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Aan de heropening van de markten zijn wel voorwaarden verbonden. Bezoekers dienen alleen te komen, net als in supermarkten. Eten en drinken consumeren op de markt is niet toegestaan. Bezoekers dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden en als het marktterrein daarvoor te klein is, mogen er minder kramen staan. Kramen met levensmiddelen hebben dan voorrang.

Dordrecht was een van de eerste gemeenten in het land die in maart de markten sloten wegens coronamaatregelen. Een kort geding van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel tegen de gemeente Dordrecht om de markt open te houden liep op niets uit, omdat de gemeente een beroep deed op de noodverordening. De branchevereniging vond sluiting van de markt oneerlijk, omdat winkels wel open mochten blijven.

Voorzitter Henk Achterhuis van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel is „blij voor de jongens in Dordrecht”, maar wijst er ook op dat de weekmarkten in het nabijgelegen Rotterdam al zeven weken gesloten zijn en dat blijven tot 20 mei. „Na zeven weken thuiszitten ontstaat daar een compleet slagveld. We begrijpen niet dat Rotterdam met zijn populaire burgemeester er niet in slaagt om een oplossing te bedenken voor heropening van de markt, met inachtneming van de richtlijnen, zoals in het hele land gebeurt. In Rotterdam zit nu het grootste probleem.”