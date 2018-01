„Market Garden-clubs” moeten samenwerken

De tientallen organisaties en verenigingen die zich bezighouden met de herdenking van de operatie Market Garden, het begin van de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog in 1944, moeten gaan samenwerken. Dat is nodig om te kunnen overleven.

Dat heeft Robert Croll, bestuursvoorzitter van het vfonds (fonds voor vrede, vrijheid en veteranen), vrijdag in Oosterbeek gezegd. Volgens Croll zijn er onder de meer dan tachtig afzonderlijke clubs in het zuiden en oosten van het land teveel organisaties die alleen hun eigen lokale herdenking willen regelen. „Terwijl je met een grote, stevige vuist meer geld loskrijgt om te kunnen transformeren van alleen maar herdenken naar beleven van vrijheid.”