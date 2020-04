Marken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van buiten

Marken is de komende tijd afgesloten voor auto- en motorverkeer van buiten het dorp. Daartoe heeft de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland besloten op verzoek van de gemeente Waterland en de eilandraad van Marken. Volgens de gemeente is dat nodig om de veiligheid van bewoners en bezoekers te waarborgen.

De parkeerterreinen zijn vrijdagmiddag afgesloten. Politie en gemeentelijke handhavers controleren of automobilisten en motorrijders die het schiereiland op willen onder het toegestane bestemmingsverkeer vallen. De maatregel is ten minste van kracht tot dinsdag 28 april.

„Het afgelopen paasweekend was Marken ook afgesloten en dat werkte goed”, aldus een gemeentewoordvoerster. „Het was veel rustiger dan in andere zonnige paasweekenden.” Volgens de woordvoerster worden fietsers en wandelaars door de grote aantallen automobilisten en motorrijders naar de kant van de weg gedrukt, waardoor het er moeilijk afstand houden is.

„Daarnaast heeft de veiligheidsregio ervoor gekozen om recreatiegebied het Twiske bij Oostzaan af te sluiten. Wij vreesden daarom een waterbed-effect, waarbij nog meer mensen naar Marken zouden komen. Dat zou niet verantwoord zijn geweest.”

Tijdens de paasdagen hield niet iedereen zich aan de verordening op en rond Marken, meldt de woordvoerster. In de gemeente Waterland werden toen 75 boetes van 390 euro uitgedeeld, waarvan volgens haar het merendeel in en rond Marken.