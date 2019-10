Premier Mark Rutte is getroffen „door het tragische overlijden van Ella Vogelaar”. De premier wenst de nabestaanden veel kracht toe en laat weten goede herinneringen te hebben aan de samenwerking met Vogelaar op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. „Zij was een echte sociaal-democrate met stevige principes en een groot hart voor de zwakkeren in onze samenleving.”