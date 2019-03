Mark Rutte gaat in gesprek met gele hesjes

Premier Mark Rutte heeft een afspraak ingepland met de gele hesjes. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) tegen EenVandaag. Drie vertegenwoordigers van de gele hesjes gaan op 7 mei met de premier in gesprek. Ingeborg Westerhoff is één van hen. ,,Wij zullen de afspraak niet annuleren'', zegt zij aldus EenVandaag.

De gele hesjes gaan in op de uitnodiging van Rutte. Het is nog onzeker waar de afspraak precies zal zijn. Ook is nog onduidelijk welke onderwerpen aan bod komen. De gele hesjes hebben gevraagd of er pers bij mag zijn. Daarop hebben zij nog geen reactie gekregen. Volgens Westerhoff willen zij ieder geval dat er gefilmd kan worden. ,,We doen niet aan achterkamertjespolitiek."