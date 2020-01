„Marinierskazerne naar Vlissingen van de baan”

De verhuizing van een marinierskazerne naar Vlissingen gaat niet door. Dat melden bronnen aan RTL Nieuws. Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) wilde het besluit al vrijdag naar buiten brengen, maar is toen teruggefloten door de ministerraad. Andere ministers willen dat er compensatie voor Zeeland komt. Discussie is nu nog hoe de compensatie precies wordt geregeld.

In 2012 is het besluit genomen om de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen te bouwen ter vervanging van de kazerne in Doorn. Toen was het plan dat deze medio 2017 in gebruik zou worden genomen, maar dat is meermaals uitgesteld. Bij de 1800 mariniers is er veel weerstand tegen Vlissingen. Ze vrezen dat gezinnen uit elkaar worden getrokken en dat sociale contacten verloren gaan.