Mariniers verbreken wereldrecord speedmars

Missie geslaagd. Een team van acht mariniers heeft het wereldrecord speedmars verbroken.

De hardlopers op militaire kistjes en met zware bepakking legden zaterdag de marathonafstand van 42 kilometer en 195 meter af in 3 uur en 58 minuten en 55 seconden.

De recordpoging vond plaats in de marinehaven van Den Helder. Het oude wereldrecord speedmars (4 uur, 16 minuten en 48 seconden) stond op naam van de Royal Marines, de Britse mariniers. De recordpoging startte om 9.00 uur en de mariniers liepen iets voor 12.00 uur over de finish.

Het team van het Korps Mariniers zamelt met hun hardloopactie geld in voor onderzoek naar kanker en voor ernstig zieke collega’s, terwijl de resultaten worden gebruik bij de opleiding van militairen.

„De speedmars is niet zonder risico’s, maar op de bank zitten is gevaarlijker”, zei luitenant Gerwin van Triest vrijdag in het Reformatorisch Dagblad. De hardloopprestatie stond onder streng medisch toezicht.

Generaal Jeff Mac Mootry van het Korps Mariniers liep zaterdag een stukje mee tijdens de speedmars. Het hardloopteam, bestaande uit achttien mariniers, heeft zich twee jaar lang voorbereid op de actie. De beste acht namen daadwerkelijk mee aan de speedmars.