Mariniers vallen wereldrecord aan

Tot de pijngrens en iets verder. Acht mariniers doen zaterdag een aanval op het wereldrecord speedmars. Een marathon van 42 kilometer en 195 meter op kistjes en mét zware bepakking. Voor de wetenschap en het goede doel. En om de Britten af te troeven.

Een team van het Korps Mariniers is al pakweg twee jaar bezig met voorbereidingen om het wereldrecord speedmars te verbreken. Het huidige record –vier uur, 16 minuten en 48 seconden– staat op naam van de Royal Marines, Britse mariniers. De Nederlandse militairen willen een recordtijd van minder dan vier uur neerzetten.

De recordpoging –met een rugzak van 18,1 kilo (40 Engelse pond)– vindt zaterdag plaats in Den Helder, de thuisbasis van de Koninklijke Marine. Zonder publiek, door corona. De Koninklijke Atletiekunie heeft het parcours officieel uitgemeten. Officiële waarnemers houden toezicht op het aantal rondes, de bepakking én op doping. De wereldrecordpoging is via een livestream te volgen.

Baasje

De topprestatie vergt het uiterste van de mariniers. „We gaan tot de pijngrens én iets verder”, zegt luitenant Gerwin van Triest (45) uit Elspeet, initiatiefnemer van de recordpoging. „Een sporter die in sportkleding een marathon onder de drie uur loopt, is een aardig baasje. Voor een boerenpummel, rechtstreeks uit de klei getrokken, zoals ik, is minder dan vier uur mét zware bepakking ongeveer hetzelfde.”

In totaal bereiden achttien mariniers zich voor op de bijna bovenmenselijke recordpoging. „We trainen zes tot acht keer per week, naast ons werk.” Uiteindelijk mogen de beste acht deelnemen. De rest loopt –zonder bepakking– mee. Met water, sportvoeding en een pilletje doorzettingsvermogen.

Overbelasting

Zonder risico’s is de recordpoging niet. Overbelasting is bijvoorbeeld niet uitgesloten. Een te groot verlies van zout en vocht ook niet. „Per se gezond is het niet”, geeft Van Triest toe. „Maar het is nog altijd gezonder dan op de bank blijven zitten”, relativeert de luitenant. De krijgsmacht heeft eerder te maken gehad met dodelijke slachtoffers tijdens oefeningen door extreme hittestress.

Het team heeft een speciale risicoanalyse moeten maken voor de legertop. Pas daarna heeft de hoogste baas van de krijgsmacht, luitenant-admiraal Rob Bauer, persoonlijk toestemming gegeven.

Om risico’s tot het uiterste te beperken, staat de extreme hardloopactie onder streng medisch toezicht. Militaire artsen houden de deelnemers live in de gaten. Met een tablet vanuit een begeleidend busje. Bloeddruk, hartslag, zuurstofgehalte. En verzuring. „Een arts kan de rode kaart trekken.”

De manschappen hebben de nodige tegenslagen moeten overwinnen. De recordpoging zou aanvankelijk zaterdag 4 april plaatsvinden op het parcours van NN Marathon Rotterdam. Een plaatselijke corona-uitbraak gooide echter roet in het eten.

De mariniers laten zich echter niet zomaar uit het veld slaan. De recordpoging is niet alleen een fysieke prestatie van een stel loslopende macho’s. De militairen zamelen met hun prestatie geld in voor onderzoek naar kanker. Een blik op de site wereldrecordspeedmars.nl leert dat initiatief al 55.000 euro heeft opgeleverd.

De actie is gestart om bij te dragen in de kosten voor de behandeling in de VS van een 34-jarige collega met angiosarcoom (vaatkanker). De marinier is echter in januari overleden. „We willen vaker het leed van ernstig zieke collega’s verlichten”, licht de luitenant toe. „Een keer een bloemetje sturen bijvoorbeeld. Of een etentje aanbieden.”

Bijbelse notie

Voor Van Triest heeft de recordpoging persoonlijk ook een hoger doel. „De naam van onze stichting luidt: ”Doe wel en zie niet om”. Daar zit voor mij een Bijbelse notie in”, zegt de marinier, jeugdouderling in de PKN-gemeente van Staverden. „Als iedereen zich zo op zou stellen, zou de wereld er een beetje beter uitzien, denk ik.”

Bovendien dient de recordpoging een wetenschappelijk doel. „We verzamelen kennis over lichamelijke belasting die het korps operationeel kan toepassen.”

En, toegegeven, de manschappen willen natuurlijk ook wel even laten zien waar het Korps Mariniers voor staat. Verbondenheid, kracht en toewijding, bijvoorbeeld. Zo wijd de wereld strekt.