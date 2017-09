Mariniers terug in Nederland

Een eerste groep van zo’n honderd mariniers is zaterdagochtend teruggekeerd in Nederland. Ze hebben de afgelopen weken geholpen in het door de orkaan Irma verwoeste Sint-Maarten.

De mariniers landden samen met achttien militairen van de landmacht, eenzelfde aantal van de luchtmacht, enkele medisch specialisten en marechaussees op Vliegbasis Eindhoven.

De militairen hielpen onder meer bij het bewaken van de openbare orde op het eiland. Na de natuurramp werd er op Sint-Maarten geplunderd. Ook deelden ze noodhulp uit en gaven ze medische assistentie.