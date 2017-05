Mariniers naar Roemenië voor oefening

Rond de tweehonderd mariniers vertrekken zaterdag naar Roemenië voor een oefening van de NAVO. De mariniers zijn onderdeel van de flitsmacht van de NAVO, de Very High Readiness Joint Task Force. Naast Nederland leveren ook Groot-Brittannië en enkele andere NAVO-lidstaten eenheden aan deze taskforce.

De oefening in Roemenië, die de naam NobleJump heeft gekregen, is gericht op afschrikking van Rusland en het geruststellen van de NAVO-landen in het oosten van Europa. Het ministerie van Defensie laat weten dat de NAVO en Nederland „er alles aan doen om in gesprek te blijven” met Rusland, maar dat het tegelijkertijd noodzaak is „om ook militair te reageren”.

De mariniers oefenen de komende maanden hoe ze zo snel mogelijk naar een gebied kunnen afreizen om de NAVO-partners te hulp te schieten.