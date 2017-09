Mariniers kunnen geluid treinactie niet duiden

De vier mariniers die de afgelopen twee dagen hebben getuigd over de bevrijdingsactie van de gekaapte trein in 1977 bij De Punt, kunnen allen de geluidsopnamen daarvan niet duiden. Dat bleek voor de rechtbank in Den Haag in een proces dat nabestaanden van twee Molukse kapers voeren tegen de Staat. Volgens hen zijn de twee doodgeschoten toen ze al zwaargewond en weerloos op de grond lagen.

De oud-mariniers zeggen de stemmen op de band niet aan personen te kunnen koppelen en niet te weten wat er precies gebeurde op de plek waar zij destijds waren. Op de band zei iemand onder meer: „Ik heb ze alle twee kapotgeschoten”.

Dinsdag moesten de mariniers met codenaam 5B en 5E onder ede verklaren wat ze zelf deden of zagen gebeuren. 5B zei dat hij vanaf het gangpad door het kapotte raam een coupé heeft beschoten toen hij daar een deken zag bewegen. Achteraf bleek dat gijzelnemer Max Papilaja daar onder lag. 5E ging ook de trein in en moest de gang veilig stellen. Hij heeft niet geschoten.

5B en 5E spraken over slecht zicht en veel tumult in de trein, ze hoorden veel schoten. Net als de twee mariniers maandag vonden ze destijds de geweldsinstructie duidelijk. Suggesties dat er een geheime opdracht vanuit de regering was om de negen kapers te doden, wezen ze als ,,onzin’ van de hand.

Advocaat Liesbeth Zegveld hekelde dat de mariniers zijn voorbereid op hun verhoor en daarbij ook geluidsbanden al hebben gehoord. Ze verzocht de rechtbank de banden weg te halen bij advocaat Geert-Jan Knoops, die de mariniers bijstaat. De landsadvocaat vond het verzoek een gotspe en ontkende dat er sprake is van beïnvloeding. De rechtbank neemt er nog een besluit over.

De geluidsopnamen komen van Defensie. Die liet een van de mariniers destijds een opname maken voor trainingsdoeleinden. De banden zijn niet verwerkt in een archiefonderzoek uit 2014, maar het bestaan ervan stond vermeld in een voetnoot.

Donderdag wordt de commandant van aanvalsgroep vijf verhoord, vrijdag een onderofficier.