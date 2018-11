Mariniers krijgen 2400 stroopwafels na grap

Bakker Ronald Spijk uit Enschede bakt 2400 stroopwafels voor het Korps Mariniers. De actie is een gevolg van een ludieke Twitterstrijd tussen de bakker en het korps. Minister Bijleveld (Defensie) bezocht dinsdag de bergtraining van het Korps Mariniers in Schotland. „Hebben ze wel regenjassen”, vroeg de stroopwafelbakker uit Twente op Twitter, verwijzend naar de recente discussie over het (deels) ontbreken van adequate winterkleding voor militairen.

Het Korps Mariniers reageerde direct: wel regenjassen, maar geen stroopwafels. „Wij herhalen: géén stroopwafels. Wij zijn met 2365 mariniers in totaal.” Bakker Spijk antwoordde: „Zonder stroopwafels verliezen wij de slag! Ik ga alle zeilen bijzetten en jullie van 2400 stroopwafels voorzien.”

Ja, maar géén stroopwafels. Wij herhalen: géén stroopwafels. We zijn met 2368 mariniers in totaal. Adresgegevens kunnen per DM. Bezorgen geen probleem, afhalen lukt ons ook nog wel. Groetjes, de mariniers. https://t.co/3dHPtd2Txg — Korps Mariniers (@korpsmariniers) November 6, 2018

Het korps ontvangt vrijdag de eerste stroopwafels.