„Mariniers kaping handelden niet onrechtmatig”

Uit de verhoren van elf mariniers is niet gebleken dat zij onrechtmatig hebben gehandeld tijdens de beëindiging van de treinkaping bij De Punt in 1977. Dat zei een woordvoerder van Defensie namens de Staat na het laatste verhoor woensdag voor de rechtbank in Den Haag.

Nabestaanden van twee omgekomen kapers vinden dat mariniers onrechtmatig hebben gehandeld door de twee te executeren terwijl ze al zwaargewond en weerloos op de grond lagen.

De mariniers hebben toegegeven dat ze van dichtbij hebben geschoten, maar de Staat gaat er volgens de woordvoerder nog steeds van uit dat volgens de instructie is gehandeld. Die hield in dat ze de gegijzelden veilig moesten stellen en de kapers moesten uitschakelen tenzij ze zich duidelijk zichtbaar overgaven. Deze kapers deden dat niet, meende de woordvoerder. Drie van de negen kapers hebben het wel overleefd, benadrukte hij.

Ook is er volgens hem niets gebleken van een geheime instructie vanuit de regering om alle kapers te doden. Alle mariniers hebben die bewering tegengesproken.

Bij de bevrijdingsactie kwamen ook twee treinpassagiers om het leven.