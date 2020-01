Mariniers in opleiding oefenden maandag in Rotterdam rond stadion de Kuip. Ze kwamen aan met een Chinookhelikopter en met Viking rupsvoertuigen. De militairen hebben deze week hun eindoefening waarmee ze hun periode van training afsluiten. Eind deze week hopen de manschappen op de marinierskazerne hun felbegeerde baret in ontvangst te nemen.