Mariniers herkennen niets van geluidsbanden

Geen van de vier mariniers die tot nu toe hebben getuigd voor de rechtbank in Den Haag, kan de geluidsopnamen van de bevrijdingsactie van de gekaapte trein in 1977 duiden. Op de banden zijn veel schoten en meerdere stemmen te horen. Er wordt onder meer gezegd: „Ik heb ze alletwee kapotgeschoten.”

De getuigen kregen de geluidsbanden achter gesloten deuren te horen. Na afloop las de rechter bepaalde fragmenten nog eens in de zaal voor. Zo wordt gezegd: „hé hier zit een vent in. Schiet neer die vent.” Daarna: „Zit er niemand in?” Dan volgt een knal. „Deze is dood?” „Ja die wel.” Dan volgt gelach. Daarna worden „de jongens” gemaand rustig te doen, waarna weer enkele knallen zijn te horen.

Marinier 5E herkent één stem van zijn leidinggevende, als ze nog buiten zijn en hij met zijn aanvalsgroep (vijf) de trein nadert in de vroege ochtend.