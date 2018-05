Mariniers boos op VVD om ‘Vlissingen’

VVD-Kamerlid André Bosman heeft zich de woede op de hals gehaald van mariniers en hun gezinnen. De VVD’er beticht hen van „chantage” in de discussie over de verhuizing van de marinierskazerne.

De geplande verhuizing van Doorn naar Vlissingen in 2022 roept steeds meer weerstand op. Mariniers vrezen door de grote reisafstand nog vaker niet in hun gezin te kunnen zijn. Het korps loopt volgens mariniers en vakbonden leeg door de verhuizing.

VVD’er Bosman –een „echte Zeeuw”– noemt de zorg over de leegloop „chantage.” Hij is „niet van plan” daar aan toe te geven. De stellingname van Bosman, geboren in Maarn, op dit moment is opvallend, omdat Kamerleden zich donderdag officieel laten informeren over de zorg van de mariniers.

Korps-adjudant Roger ten Brink wijst erop dat mariniers „niet verwend of eigenzinnig” zijn, maar bezorgd. Het zou constructief zijn als Bosman donderdag „wel open luistert” naar de zorgen, schreef hij op Twitter.