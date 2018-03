Marinier: Vadertaak onder druk door verhuizing naar Vlissingen

Het Korps Mariniers kampt met leegloop. De verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen betekent een groot obstakel voor mariniers. „Mijn vadertaak in het gezin komt onder druk te staan.”

Mariniers verlaten in groten getale het korps uit onvrede over de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen in 2022, zo bleek dinsdag. In het eerste kwartaal zijn er 73 mariniers vertrokken, drie keer zo veel als in voorgaande jaren. Het Korps Mariniers, onderdeel van de Koninklijke Marine, heeft hierdoor al een Raiding Squadron buiten dienst moeten stellen.

De mariniers vrezen dat hun partners in Vlissingen geen werk kunnen vinden en dat ze een koophuis er nooit meer kunnen verkopen. Ook zouden er op de nieuwe locatie te weinig schietbanen zijn en kan er wegens geluidsoverlast slechts beperkt worden geoefend.

Het Korps Mariniers, dat permanent paraat moet staan voor inzet waar ook ter wereld, vreest in Vlissingen een uitgekleed kantorencomplex te krijgen. Terwijl mariniers juist moeten trainen voor inzet onder extreme omstandigheden.

De verhuizing is het gesprek van de dag onder mariniers. „De vooruitzichten voor veel collega’s zijn niet positief”, zegt sergeant Gerrit Jan Verspui van het 11e Raiding Squadron op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn.

De marinier kan zich voorstellen dat collega’s zich genoodzaakt zien het bijltje erbij neer te gooien. „Zeker als ze een baan kunnen vinden, waar ze hun ei kwijt kunnen.” Voor hem is een overstap naar de burgermaatschappij geen optie. „Ik heb hier een fantastische baan.”

Hindernis

Vlissingen vormt echter een „groot obstakel” voor Verspui –getrouwd, vader van drie jonge kinderen– woonachtig in de buurt van Gorinchem. Nu is hij dagelijk met 50 kilometer in Doorn, naar Vlissingen zou de zeesoldaat elke dag 140 kilometer voor de boeg hebben.

„Zeeland betekent een aanslag op mijn werkplezier. Het gaat niet om Zeeland, maar om het meest zuidwestelijke puntje van het hele land.” Logisch en verstandig vindt Verspui de verhuizing dan ook niet. „Doorn is veel centraler.”

„Mariniers keren korps de rug toe”

De marinier –13 jaar in het vak– kan nu elke avond bij zijn vrouw en kinderen doorbrengen. „Na de verhuizing word ik waarschijnlijk een binnenslaper. ’s Avonds en ’s nachts zit ik dan op de kazerne te wachten op de volgende dag. Dat heeft niet mijn voorkeur, aangezien we al zoveel van huis zijn.”

Een verhuizing naar de meest zuidwestelijke provincie is geen optie. „Daarmee wordt ons gezin helemaal uit z’n sociale omgeving getrokken. Mijn vrouw werkt drie dagen in de week. Familie neemt daar twee dagen van voor hun rekening. In Vlissingen zouden we voor drie dagen kinderopvang moeten regelen. Opvang is verschrikkelijk duur. Dat is voor ons niet te betalen.”

Nog erger, zijn taak als vader –„mijn belangrijkste taak”– komt door de verhuizing onder druk te staan, legt Verspui uit. „Kinderen hebben aandacht nodig. Als ze een tekening hebben gemaakt, willen ze die aan papa laten zien. Heel belangrijk.”

Brug te ver

Het prestigieuze korps –een van de meest geharde van de krijgsmacht– laat zich er graag op voorstaan overal inzetbaar te zijn. Quo Patet Orbis – zo wijd de wereld strekt. In Irak, Afghanistan, Mali, Senegal. Vlissingen is echter een brug te ver, honen critici.

„Mooie uitspraak”, zegt de sergeant met een lach. Toch is het volgens de marinier ook „gemakkelijk scoren” vanaf de zijlijn. „Ik geef het mensen te doen die zo’n grote mond hebben. Mariniers zijn wereldwijd actief. Daar piepen ze niet over.”

Ook niet als ze tijdens oefeningen of operaties in het buitenland slechts beperkt contact met thuis kunnen onderhouden. „Maar het is vrij frustrend als we in eigen land zijn, we nog niet normaal bij ons gezin kunnen zijn.”

Zijn vrouw is ook niet blij met Vlissingen. „Ik heb de liefste vrouw van de wereld. Begripvol, meelevend. Ze pikt veel van me. Zij lost alle problemen in het gezin op als ik aan de andere kant van de wereld ben.” Maar Vlissingen, nee, liever niet. „Het legt een druk op je gezin en je relatie.”

Een overplaatsing naar de landmacht is voor Verspui geen optie. „Mijn hart ligt bij de mariniers. De korpsgeest, kameraadschap, mentaliteit en humor zijn uniek binnen de krijgsmacht.”